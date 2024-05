Filho desaparece e mãe pede ajuda para encontrá-lo

A mãe de Danilo Donizete Augusto de 30 anos, entrou em contato com o SCA pedindo ajuda para encontrar seu filho que está desaparecido desde o mês passado.

Ela disse, que Danilo, morador do Aracy 2, foi para Francisco Morato, cidade metropolitana de São Paulo no dia 18 de abril, sem comunicar a família. Que no dia 21 do mesmo mês, ligou para a mãe dizendo que estava tudo bem com ele, que estava frequentando uma igreja na cidade. Desde então, não dá mais notícias.

Quem tiver informações sobre o paradeiro do jovem, deve entrar em contato: (16) 994645936-ou (16) 994573125

Leia Também