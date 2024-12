Farmácia é alvo de assalto à mão armada; criminosos levam dinheiro e produtos de perfumaria

Imagem ilustrativa - Crédito: divulgação

Na madrugada do último sábado (29), uma farmácia localizada na avenida São Carlos foi alvo de um assalto à mão armada, conforme registrado pela Polícia Civil. Representantes da empresa e uma testemunha do ocorrido, compareceram à delegacia para relatar os fatos.

De acordo com o depoimento, dois homens desconhecidos entraram no estabelecimento e, sob grave ameaça com o uso de uma arma de fogo, exigiram que a funcionária entregasse o dinheiro do cofre (pouco mais de R$ 3,3 mil), localizado na parte superior da loja, além de produtos de perfumaria que estavam na vitrine.

Os suspeitos foram descritos como um homem negro, magro, de aproximadamente 1,70m de altura, com cabelos curtos, e outro homem branco, também magro e com cerca de 1,70m de altura. No momento do crime, estavam na farmácia a supervisora e dois atendentes, que não sofreram ferimentos físicos.

A Polícia Civil investiga o caso e busca identificar os autores do crime. Imagens das câmeras de segurança da loja podem auxiliar nas investigações.

Leia Também