Plantão Policial

Um estudante de 20 anos foi vítima de um assalto por volta das 20h desta terça-feira, 3, na Avenida São Carlos, na Vila Costa do Sol.

A vítima disse que teria saído de uma academia e caminhava quando foi abordado por uma dupla em uma moto. Ambos estavam com capacetes. O garupa teria descido e com uma faca em punho e mediante ameaças de morte, se apoderou do seu celular e identidade. Cometido o crime, a dupla fugiu.

