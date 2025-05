Estátua do Conde do Pinhal, ponto de ônibus e prédios públicos são pichados em São Carlos

Compartilhar no facebook

Crédito: Fundação Pró Memória

A estátua do Conde do Pinhal, um dos mais importantes monumentos históricos de São Carlos, foi pichada na madrugada deste sábado (3). Localizada na Praça Coronel Paulino Carlos, em frente à Catedral, a obra amanheceu com inscrições de tinta spray, gerando revolta entre moradores e autoridades locais.

A Fundação Pró-Memória de São Carlos se pronunciou oficialmente por meio de uma nota de repúdio publicada em suas redes sociais. No texto, a instituição expressa “profunda indignação” com o ato de vandalismo, classificando-o como um ataque não apenas ao patrimônio público, mas também à memória histórica da cidade.

“O Conde do Pinhal é uma figura importante na criação e no desenvolvimento de São Carlos”, afirma a nota. “Atentar contra qualquer monumento é desrespeitar e menosprezar diferentes aspectos da trajetória que compôs a cidade onde vivemos.”

A fundação também cobra investigação rigorosa por parte das autoridades e a responsabilização dos autores do ato. “Vandalismo não é manifestação artística, política ou social — é crime. E como tal, deve ser tratado com a seriedade e o rigor que a situação exige”, reforça o comunicado.

A polícia deve analisar câmeras de segurança próximas à praça para tentar identificar os responsáveis. Até o momento, ninguém foi detido.

