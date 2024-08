Entregador é agredido na Vila Prado

Entregador de aplicativo em motocicleta - Crédito: Agência Brasil

Um entregador de aplicativo foi vítima de agressão na tarde desta quarta-feira (31), na Rua Dona Ana Prado, na Vila Prado.Segundo o boletim de ocorrência, a vítima relatou que ao realizar uma entrega, foi surpreendido pelo recebedor da mercadoria, com quem já havia tido desavenças.

De acordo com o relato, o acusado desferiu um soco no capacete da vítima e, em seguida, três socos em sua barriga. Após a agressão, o agressor recebeu a mercadoria, efetuou o pagamento via Pix e ordenou que o entregador se retirasse do local,tentando ainda chutá-lo.

A vítima informou que não possui ferimentos aparentes e não há testemunhas do ocorrido. Ela foi orientada sobre o direito de representar criminalmente contra o agressor e sobre o prazo prescricional de 180 dias para tal.

Leia Também