Dupla invade e assalta mercearia no Jardim Bandeirantes

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma mercearia localizada na rua Abrahão João, no Jardim Bandeirantes, foi alvo de um assalto por volta das 19h10 desta quinta-feira, 22. O crime foi registrado em boletim de ocorrência na CPJ.

A vítima, uma idosa de 70 anos, disse que ela e outras pessoas estavam no estabelecimento quando dois homens, ambos com capacetes e armados, invadiram o local e obrigaram todos a se deitarem no chão. Em seguida se apoderaram de pacotes de cigarros e de biscoitos, pares de chinelos e o dinheiro que estavam no caixa e fugiram em seguida.

