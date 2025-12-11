(16) 99963-6036
quinta, 11 de dezembro de 2025
Se Deram Mal

Dupla é presa pela GCM após série de furtos em lojas no Centro de São Carlos

Mulheres foram flagradas com diversos produtos furtados de estabelecimentos; comerciantes relataram que os crimes são frequentes cometidos por elas

10 Dez 2025 - 23h31Por Flávio Fernandes
Dupla é presa pela GCM após série de furtos em lojas no Centro de São Carlos - Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos Agora Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos Agora

Duas mulheres de 44 e 50 anos foram presas pela Guarda Municipal na noite desta quarta-feira (10), acusadas de cometerem diversos furtos em lojas no Centro de São Carlos. A dupla aproveitava o grande movimento do comércio, em horário estendido para agir. 

Os guardas municipais faziam patrulhamento quando foram informandos por lojistas que as duas, cuja descrição já havia sido repassada anteriormente haviam furtado produtos de uma perfumaria. A equipe iniciou buscas imediatamente e encontrou as suspeitas na Rua Episcopal, próximo à General Osório.

Na abordagem, foram encontrados diversos itens furtados de vários estabelecimentos e durante a ocorrência os GCMs, localizaram o carro de uma delas estacionado na Rua Geminiano Costa. No veículo, tinha mais produtos furtados do comércio, reforçando a suspeita de que a dupla vinha agindo em série ao longo da noite.

Diante dos fatos, a dupla foi levada para o Plantão Policial onde o delegado registrou um boletim de ocorrência pelo crime de furto qualificado. Em seguida, elas foram encaminhadas á Cadeia Públia Feminina de São Carlos. 

Os comerciantes afirmaram que esta não é a primeira vez que ambas atuam na região, sendo frequentemente flagradas por câmeras de segurança.

