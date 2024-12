Dupla armada rouba moto no Boa Vista

Na noite de domingo (22), um roubo de uma moto foi registrado na Avenida Henrique Gregori, no bairro Vila Boa Vista, em São Carlos. De acordo com o relato, o solicitante foi abordado por dois indivíduos, um deles armado com uma arma de fogo. Os criminosos anunciaram o roubo e levaram a motocicleta Yamaha Fazer 250, ano 2008, de cor azul, com a placa CDS9I07.

Após o crime, os suspeitos fugiram pelas ruas do bairro.

Qualquer informação sobre o paradeiro da motocicleta ou dos suspeitos pode ser comunicada pelo telefone 190.

