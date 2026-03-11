Drogas sÃ£o apreendidas prÃ³ximas Ã  PraÃ§a Aparecidinha, em IbatÃ©

A Guarda Civil Municipal realizou a apreensão de diversas porções de drogas na manhã de terça-feira (10), em Ibaté, após denúncia de moradores sobre possível tráfico nas proximidades da Praça Aparecidinha, no bairro Icaraí.

De acordo com o relatório da ocorrência, por volta das 10h35 a equipe realizava patrulhamento pelo entorno da praça, local que já é conhecido por denúncias relacionadas ao comércio de entorpecentes. Durante a averiguação, os guardas não encontraram nenhum suspeito em flagrante praticando o tráfico.

No entanto, ao realizarem buscas nas proximidades, os agentes localizaram uma sacola plástica escondida dentro de um cano de água na Rua Mariano Américo Marioto, nas imediações da praça.

Dentro da sacola foram encontradas diversas porções de substâncias análogas a entorpecentes, sendo: 23 porções semelhantes a crack; 17 porções semelhantes a maconha, 22 porções semelhantes a cocaína; 13 porções semelhantes a “ice”; 33 porções de uma substância ainda não identificada. Também foi localizado dinheiro em espécie, totalizando R$ 102,10.

Todo o material apreendido, juntamente com o dinheiro, foi encaminhado à Delegacia de Polícia para registro da ocorrência e demais providências da autoridade policial. Nenhum suspeito foi detido até o momento.