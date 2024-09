Dono de loja e funcionário imobilizam ladrão no Jardim São Paulo

Viatura policial no plantão - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

O proprietário de uma empresa de telhas, e seu funcionário, surpreenderam um ladrão dentro do estabelecimento localizado na rua David Pedro Cassineli, Jardim São Paulo, na tarde deste sábado (31).

Segundo o relato do dono, a loja tem sido alvo de furtos recorrentes de fios. Ontem, uma vizinha alertou sobre um arrombamento, e ao chegar no local, os homens se depararam com um indivíduo no fundo do barracão.

Armado com um caibro, o suspeito, avançou contra os dois homens, dando início a uma luta corporal. Após alguns minutos, o proprietário e o funcionário conseguiram dominar e imobilizar o invasor até a chegada da Polícia Militar.

Na sacola de M.C.V, 34 anos, os policiais encontraram diversos materiais furtados, como fios, ferramentas e outros objetos, com um valor estimado em R$ 3.000. O ladrão confessou o crime, alegando ser dependente químico e ter invadido a loja para sustentar o vício.

Questionado sobre as lesões, o acusado afirmou ter sido agredido, negando ter avançado contra eles. No entanto, o proprietário da loja e seu funcionário alegam legítima defesa.

A Polícia Militar conduziu M.V.C. para a delegacia, onde foi autuado em flagrante por roubo. O delegado plantonista determinou o encaminhado do acusado ao Centro de Triagem.

Leia Também