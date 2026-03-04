Dois adolescentes sÃ£o detidos pelo GAM com drogas em ponto de trÃ¡fico no SÃ£o Carlos V

CrÃ©dito: Foto: DivulgaÃ§Ã£o/GCM

Dois adolescentes foram detidos pelo GAM (Grupamento de Apoio Motorizado) da Guarda Municipal com drogas na tarde desta terça-feira (3), no São Carlos V.

Segundo informações, os guardas municipais faziam patrulhamento pela Rua José Quatrochi quando avistaram alguns indivíduos em atitude suspeita. Um deles estava, no telhado de uma casa e ao perceberem a aproximação da viatura o grupo tentou fugir e foram abordados.

Durante a revista pessoal, com os dois jovens foram localizados entorpecentes nos bolsos e ao realizerem vistoria no local e telhado foi localizada uma sacola com cocaína, maconha, dry e máquina de cartão. No total foram apreendidos, 394 porções de drogas e a dupla foi indagada pelos GCMs e confessou que estavam traficando.

Diante dos fatos os adolescentes foram levados para o Plantão Policial, onde o delegado registrou um boletim de ocorrência de ato infracional análago a tráfico de drogas. Em seguida, eles foram ouvidos e liberados para os responsáveis.

