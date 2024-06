Dise apreendem revólver no Jardim Cruzado em Ibaté

SIGA O SCA NO

As armas foram apreendidas pelos policiais da Dise - Crédito: Divulgação

Policiais civis da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) apreenderam nesta quinta-feira, 6, um revólver calibre 38 e um simulacro de pistola em uma casa no Jardim Cruzado, em Ibaté.

Os policiais civis realizaram a Operação Rodeio para combater ilicitos na cidade durante a realização do evento, que visa proporcionar sensação de segurança à população e durante cumprimento de um mandado de busca e apreensão no bairro localizou e apreendeu os armamentos. O revólver estaria ainda municiado com 5 cartuchos intactos e um deflagrado.

A medida cautelar foi expedida durante investigação policial para apuração de crimes de roubo ocorrido em Ibaté. O suspeito responsável foi identificado e será responsabilizado.

