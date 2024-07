DIG flagra homem queimando fiação furtada da Telefônica

Policiais civis da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) prenderam em flagrante um homem nesta quinta-feira (18), acusado de furtar e queimar cabos de cobre da empresa Telefônica S/A.

Segundo informações da polícia, os agentes estavam em patrulhamento pelo bairro São Carlos VIII quando receberam a denúncia de que um homem estaria queimando cabos de cobre em um pasto no final da Rua Dr. Manoel Fragoas. Ao chegarem no local, os policiais flagraram o suspeito tentando fugir, mas conseguiram abordá-lo.

O homem, que estava com as mãos sujas de fuligem, confessou ter furtado cerca de 45 metros de cabos da Telefônica no bairro Jardim Douradinho e estava queimando o material no pasto.

Em contato com um representante da Telefônica, os policiais confirmaram que os cabos eram de propriedade da empresa e que são facilmente identificáveis por serem de uso exclusivo da companhia. O material foi apreendido e entregue ao representante da vítima.

O homem preso em flagrante foi encaminhado para a Delegacia de Investigações Gerais (DIG). A polícia ainda investiga a participação de outros dois indivíduos no crime, um conhecido como Michael, que frequenta o bairro São Carlos VIII, e outro chamado Marcelo, de paradeiro desconhecido.

