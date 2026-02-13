(16) 99963-6036
sexta, 13 de fevereiro de 2026
Segurança

Colisão entre motocicletas deixa dois feridos no São Carlos VIII

13 Fev 2026 - 17h32Por Jessica
Uma colisão entre duas motocicletas foi registrada na tarde desta sexta-feira (13), no bairro São Carlos VIII.

De acordo com informações apuradas, os veículos trafegavam pela mesma via em sentidos opostos quando, por motivos ainda a serem esclarecidos, acabaram colidindo frontalmente. Com o impacto, ambos os condutores ficaram feridos.

Um dos motociclistas, de 17 anos, sofreu fratura no fêmur esquerdo e diversas escoriações pelo corpo. O outro, de 21 anos, apresentou escoriações e trauma em uma das pernas.

Equipes de socorro foram acionadas e realizaram o atendimento no local, encaminhando as vítimas à Santa Casa de São Carlos para avaliação médica.

