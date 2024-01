Crédito: Elvis/Whatsapp SCA

Uma colisão envolvendo duas motos foi registrado na manhã desta terça-feira (23) no cruzamento das ruas João Blota e José Francisco Bicaletto, no bairro Cidade Aracy.

Segundo um morador que presenciou o acidente, ele socorreu um dos condutores que sofreu uma lesão no dedo e o encaminhou até a UPA do bairro. Já a condutora da outra moto foi socorrida pelo Samu com suspeita de fratura na perna. A causa do acidente não foi informada.

