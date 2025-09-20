(16) 99963-6036
sábado, 20 de setembro de 2025
Segurança

Colisão entre carro e moto deixa duas mulheres feridas no Santa Felícia

20 Set 2025 - 17h39Por Da redação
Crédito: Lourival Izaque

 

Na tarde deste sábado (20), um acidente envolvendo carro e moto foi registrado na Avenida Miguel Petroni, na rotatória com a Rua José Quatrochi, no bairro Santa Felícia, em São Carlos.

De acordo com informações, a condutora de uma moto não conseguiu frear e bateu na traseira der um carro que teria fechado a motocicleta.

Com a queda, as duas ocupantes da motocicleta sofreram escoriações pelo corpo. Elas foram socorridas pelo SAMU e encaminhadas à UPA do Santa Felícia 

A condutora do carro teria deixado o local e retornado cerca de 1h depois.

