Carros e moto são recolhidos durante operação bloqueio em Ibaté

Crédito: Divulgação

Com o intuito de manter a segurança pública e combater a criminalidade, a Polícia Militar realizou neste final de semana no período noturno uma operação bloqueio no Jardim Cruzado e no centro de Ibaté.

A ação policial que recolheu cinco carros e uma moto, além da aplicação de 16 multas, teve como objetivo prevenir a direção perigosa de motoristas e atender a reclamações de moradores, como inibir arrancada brusca, pilotar motocicleta sem capacete, não permitir manobras perigosas, como empinar motos e escapamentos adulterados.

Leia Também