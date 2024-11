Carro roubado é recuperado pela Força Tática no Antenor Garcia

Compartilhar no facebook

Veículo roubado foi recuperado pela Força Tática - Crédito: Divulgação

Um HRV, produto de roubo, foi recuperado por policiais militares da Força Tática por volta dos 20 minutos desta sexta-feira, 1, na rua Donato Pedrino, no Antenor Garcia. Um suspeito foi detido e apreendida uma faca.

Os PMs patrulhavam o bairro em busca do veículo quando receberam a localização do celular da vítima. No local localizaram o veículo e ao entrarem na residência flagraram um suspeito que tentou a fuga ao ver os PMs e chegou a pular o muro da moradia. Posteriormente foi abordado dentro de uma casa.

O carro e o acusado foram apresentados na CPJ. Após as deliberações de praxe, o suspeito foi recolhido ao centro de triagem.

