Carro roubado de motorista de aplicativo é abandonado em Ibaté

08 Out 2024 - 09h12 Por Marcos Escrivani

Um Corsa Classic, pertencente a um motorista de aplicativo, foi recuperado por guardas municipais de Ibaté na madrugada desta terça-feira, 8, na Avenida São João em Ibaté. O veículo foi restituído ao proprietário.

O Corsa Classic prata foi roubado na noite de domingo, 6, quando três desconhecidos pediram uma corrida de São Carlos a Ibaté e na rua Araraquara, no Jardim Cruzado, um dos criminosos, armado com uma faca, rendeu o motorista que teve roubado, além do veículo, o celular e uma quantia em dinheiro.

Por volta da 1h10 desta segunda-feira, os GMs atenderam uma ocorrência em um estabelecimento comercial onde desconhecidos teriam entrado com o veículo, se apossado de produtos e fugiram, abandonando o Corsa. Os GMs realizaram pesquisa e constataram que o carro era produto de roubo e contataram o proprietário. O carro estava sem o esteve e o som automotivo, levados pelos criminosos. O caso foi registrado na CPJ.

