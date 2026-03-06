Carro furtado Ã© localizado pelo dono no Cidade Aracy

CrÃ©dito: Foto: DivulgaÃ§Ã£o

Um carro furtado foi localizado pelo dono de 44 anos, na noite desta quinta-feira (5), no Cidade Aracy, em São Carlos.

A vítima relatou que havia estacionado o GM/Kadett vermelho, na frente de sua casa na Rua Ilton Resitano de madrugada e ao acordar na manhã de quinta-feira ele havia sido levado no Jardim Tangará. O proprietário, informou que estava com a chave e que o veículo pode ter sido furtado sem o uso da chave original.

Imagens de câmeras de segurança, chegaram a flagrar a ação do criminoso e horas depois de registrar boletim de ocorrência o homem encontrou o carro na Rua Américo Gasparotti no Cidade Aracy. Apesar de ter conseguido recuperar foi constatado, que alguns itens foram levados entre eles a bateria e o estepe.

A Polícia Civil, investiga o caso.

