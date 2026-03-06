(16) 99963-6036
Carro furtado Ã© localizado pelo dono no Cidade Aracy

VeÃ­culo de homem havia sido levado durante a madrugada e foi encontrado abandonado sem bateria e estepe

06 Mar 2026 - 11h19Por FlÃ¡vio Fernandes
Carro furtado Ã© localizado pelo dono no Cidade Aracy - CrÃ©dito: Foto: DivulgaÃ§Ã£o CrÃ©dito: Foto: DivulgaÃ§Ã£o

Um carro furtado foi localizado pelo dono de 44 anos, na noite desta quinta-feira (5), no Cidade Aracy, em São Carlos. 

A vítima relatou que havia estacionado o GM/Kadett vermelho, na frente de sua casa na Rua Ilton Resitano de madrugada e ao acordar na manhã de quinta-feira ele havia sido levado no Jardim Tangará. O proprietário, informou que estava com a chave e que o veículo pode ter sido furtado sem o uso da chave original.  

Imagens de câmeras de segurança, chegaram a flagrar a ação do criminoso e horas depois de registrar boletim de ocorrência o homem encontrou o carro na Rua Américo Gasparotti no Cidade Aracy. Apesar de ter conseguido recuperar foi constatado, que alguns itens foram levados entre eles a bateria e o estepe. 

A Polícia Civil, investiga o caso. 

