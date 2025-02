Compartilhar no facebook

Local do acidente - Crédito: Maycon Maximino

Um veículo capotou em uma estrada de terra que liga a região do 29 à Sapé, nas proximidades do bairro Maria Estela Faga, na tarde desta quinta-feira (13).

O carro transportava três pessoas quando o motorista perdeu o controle, resultando no capotamento do veículo.

Apesar do susto, não houve registro de feridos. As causas do acidente são desconhecidas.

