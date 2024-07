Caminhonete capota na rodovia Washington Luís; motorista alega que foi fechado por caminhão

SIGA O SCA NO

Após motorista perder controle, caminhonete capotou na rodovia WL - Crédito: Maycon Maximino

Um S10, com quatro pessoas em seu interior, capotou na manhã desta segunda-feira, 8, no km 240 sentido interior/capital da rodovia Washington Luís (SP-310), na região do Jardim Embaré.

O motorista da caminhonete alegou que teria sido fechado por um caminhão e para evitar a colisão, teria feito uma manobra brusca e, no canteiro central, perdeu o controle e ocorreu o capotamento.

Os quatro ocupantes da caminhonete não se feriram. Porém, os danos materiais foram grande. Unidades resgate da concessionária que administra a rodovia e do Corpo de Bombeiros, bem como um auto bomba da corporação, atenderam a ocorrência.

Leia Também