Caminhão furtado no Tijuco Preto é localizado no Balneário 29

Caminhão furtado estava abandonado no Balneário 29 - Crédito: Maycon Maximino

Um caminhão, produto de furto ocorrido por volta das 20h desta segunda-feira, 6, na esquina das ruas Antonio Blanco com a Rui Barbosa, no Tijuco Preto, foi localizado na manhã desta terça-feira, 7, no Balneário 29.

A vítima acionou a PM e disse que deixa o caminhão estacionado em frente sua casa e quando notou o furto, passou a procurá-lo e com a ajuda de um rastreador, teve ciência que estaria no Balneário 29. Porém, perdeu o sinal.

Mas, durante a manhã, retornou as buscas e achou o veículo intacto em uma estrada de terra, próximo a prainha. Acionou a PM, que orientou o proprietário e ir até a CPJ para a restituição do veículo.

