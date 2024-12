Caminhão carregado de vísceras de frango tomba na Rodovia Washington Luis

Caminhão tombado - Crédito: Maycon Maximino

Na madrugada desta terça-feira (10), um caminhão carregado com vísceras de frango tombou no KM 238 da Rodovia Washington Luis, no sentido capital-interior, em São Carlos. Segundo o motorista, o acidente ocorreu após o fecho de mola traseiro do veículo quebrar, fazendo o caminhão perder estabilidade, colidir com o guard-rail e tombar.

A carga se espalhou pela via e pelo canteiro lateral, afetando parcialmente o trânsito. Uma das faixas foi interditada para limpeza e remoção dos resíduos e do caminhão. Uma equipe da concessionária responsável pela rodovia foi acionada para realizar a retirada das vísceras e liberar as duas faixas da pista.

Apesar do impacto, o acidente não deixou vítimas, resultando apenas em danos materiais. O trânsito segue em operação parcial até a finalização dos trabalhos de limpeza. Motoristas que trafegam pela região são orientados a redobrar a atenção.

