Câmeras de segurança registram ação de assaltantes em açougue; veja vídeo

Na noite do último sábado (28), dois criminosos armados assaltaram um açougue localizado no Jardim Cruzado, em Ibaté. A ação foi registrada por câmeras de segurança do estabelecimento.

Durante o roubo, clientes e funcionários foram feitos reféns e obrigados a deitar no chão enquanto os assaltantes recolhiam dinheiro. Ao final da ação, a dupla fugiu levando R$ 2,5 mil em dinheiro.

A polícia foi acionada e está analisando as imagens das câmeras para identificar os responsáveis pelo crime. Até o momento, não há pistas dos assaltantes. Denúncias podem ser feitas anonimamente pelo Disque Denúncia 181.

