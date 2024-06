Câmera de segurança flagra roubo de carro no Ricetti; veja vídeo

Uma câmera de segurança registrou o assalto contra uma mulher de 65 anos na tarde de ontem, no Jardim Ricetti.

Imagens mostram a vítima defronte a casa de uma costureira na rua Luiz Roher, quando o bandido armado se aproxima com um agasalho azul e anuncia o assalto. Em seguida o criminoso pega a chave do carro e vai até o veículo que está estacionado. Outra mulher que está no carro sai desesperada.



A dona do veículo ainda tenta evitar o roubo, mas o ladrão arranca com o carro e desaparece, levando além do automóvel, celular, cartão bancário e várias chaves.

