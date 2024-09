Denúncia diz que cachorro estaria sendo vítima de maus-tratos em apartamento no Jardim Brasil

Plantão Policial - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um cachorro, da raça Lulu da Pomerânia, estaria sendo vítima de maus-tratos. A denúncia foi feita por um casal na noite deste domingo, na CPJ, em São Carlos e o caso acontece em um apartamento de um prédio no Jardim Brasil em São Carlos.

No boletim de ocorrência, os denunciantes afirmam que o problema ocorre desde junho. Naquela época residia uma mulher que deixava um cachorro na sacada do seu apartamento, independente das condições climáticas e intempéries. O casal disse que acionou a ONG Arca de São Francisco e a tutora recebeu diversas orientações. Porém, disse que em julho a mulher adquiriu um segundo cão, da mesma raça e ainda filhote. Mas, há aproximadamente dois meses a tutora se mudou e levou o cão mais velho e abandonou o filhote.

Dias depois dois homens passaram a residir no apartamento e ambos mantém o mesmo comportamento, deixando o cachorro na sacada as 24h do dia, sem nenhum tipo de proteção. Contudo, o casal informou que a ONG em questão tem todas as informações sobre as denúncias feitas. O caso será investigado pela Polícia Civil.

