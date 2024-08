Bandidos entram em chácara e furtam animais no Aracê de Santo Antonio

SIGA O SCA NO

Uma família está desesperada após ter a cachorra de estimação e aves furtadas de sua chácara, localizada no distrito de Aracê de Santo Antônio, em São Carlos. O crime ocorreu no último final de semana, quando os moradores não estavam no local.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela vítima, os criminosos pularam a cerca dos fundos e invadiram o quintal da propriedade. Além de levar a cachorra Lili, uma fêmea castrada e muito dócil, os ladrões furtaram pintinhos e galinhas.

A família pede a ajuda para localizar os animais. Qualquer informação que possa levar à recuperação de Lili e das aves pode ser repassada pelo telefone (16) 99728-8359.

Leia Também