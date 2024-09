SIGA O SCA NO

Um caso de furto foi registrado na tarde de ontem, 5 de setembro, na Avenida Doutor Teixeira de Barros, esquina com a Rua Ananias Evangelista de Tôledo, Vila Prado. Segundo informações, dois wind banners utilizados em campanha eleitoral de um vereador foram furtados do local, restando apenas as bases.

O furto foi percebido por volta das 15h, quando um responsável pela campanha constatou a falta dos materiais. O caso foi registrado pela Polícia Civil e será investigado.

