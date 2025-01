Câmeras de segurança registram assalto no Embaré; suspeito é preso pela Força Tática

Compartilhar no facebook

Na noite da última segunda-feira (13), câmeras de segurança de um estabelecimento comercial no Jardim Embaré registraram um assalto violento. Dois criminosos invadiram o local, sendo que um deles estava armado, e renderam o comerciante, roubando o dinheiro do caixa.

Na noite de quarta-feira (15), uma equipe da Força Tática conseguiu prender um dos suspeitos no Jardim Cruzado, em Ibaté. Durante a abordagem, foi encontrado um revólver com o acusado, o mesmo modelo utilizado no crime.

O suspeito confessou sua participação no assalto e forneceu informações sobre o comparsa, que segue sendo procurado pela Polícia.

