Árvore de grande porte cai sobre carro na rua Larga; veja vídeo

Árvore caiu sobre carro - Crédito: Maycon Maximino

Uma árvore de grande porte caiu sobre um carro na tarde desta sexta-feira (8), na avenida Doutor Teixeira de Barros (Rua Larga), em São Carlos.

Segundo informações, o condutor do carro transitava no sentido Estação, quando a árvore caiu sobre o veículo. Ele conseguiu sair sozinho do carro e não sofreu ferimentos. Equipes da Prefeitura Municipal irão ao local retirar os galhos. Neste momento o trânsito está interditado.



O SCA constatou que na base da árvore há uma colônia de cupins, o que pode ter contribuido para o incidente.



(vídeo Tia Milgrall)

