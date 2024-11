Após descobrir que homem era casado, mulher diz estar sendo difamada

Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) - Crédito: arquivo

Uma mulher de 37 anos, residente no Jardim Paulista, em São Carlos, fez boletim de ocorrência na manhã desta segunda-feira, 4, na CPJ, alegando estar sendo difamada e ameaçada por um homem de 47 anos.

De acordo com a versão da vítima, ela teria tido um relacionamento com o acusado e nesta época, ele teria dito que seria separado e mudou-se para os EUA. A mulher afirma que se interessou em ir morar com ele, comprou passagens e pediu demissão do trabalho. Entretanto, descobriu que ele seria casado e quando terminou o relacionamento, segundo ela, começou a ser ameaçada e difamada pelo acusado.

