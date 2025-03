Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um aluno de 16 anos foi flagrado com uma porção de maconha dentro da E.E. Orlando Perez, no Cidade Aracy. O fato aconteceu por volta das 12h30 desta quarta-feira, 12.

A direção da instituição de ensino acionou a Polícia Militar, pois funcionários teriam sentido o cheiro da erva expelido em fumaça. Os policiais localizaram a droga no tênis do aluno que foi encaminhado à CPJ para as deliberações de praxe.

Leia Também