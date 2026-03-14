Adolescente Ã© flagrado com drogas no CDHU

Um adolescente foi apreendido por ato infracional análogo ao tráfico de drogas na tarde deste sábado (14), no conjunto habitacional CDHU, em São Carlos.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento pela Rua Julião José dos Santos quando avistou um jovem que, ao perceber a aproximação da viatura, tentou fugir a pé. Ele foi abordado no momento em que tentava esconder uma sacola. Durante a vistoria, os policiais localizaram 120 pedras de crack, 89 invólucros de maconha, 12 porções de ice, 22 de dry, cinco de “meleca”, três comprimidos de ecstasy, dois comprimidos de MD e 10 invólucros de ice com dry, além de um celular iPhone 11 e R$ 925,40 em dinheiro.

O adolescente foi encaminhado ao Plantão da Polícia Judiciária, onde o delegado de plantão registrou a ocorrência por ato infracional análogo ao tráfico de entorpecentes. As drogas, o dinheiro e o aparelho celular foram apreendidos. Após os procedimentos legais, o menor foi liberado e ficou sob responsabilidade de um familiar.

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