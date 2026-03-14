(16) 99963-6036
sÃ¡bado, 14 de marÃ§o de 2026
SeguranÃ§a

Adolescente Ã© flagrado com drogas no CDHU

14 Mar 2026 - 17h59Por Da redaÃ§Ã£o
SIGA O SCA NO
SÃ£o Carlos Agora no Google News
Adolescente Ã© flagrado com drogas no CDHU -

Um adolescente foi apreendido por ato infracional análogo ao tráfico de drogas na tarde deste sábado (14), no conjunto habitacional CDHU, em São Carlos.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento pela Rua Julião José dos Santos quando avistou um jovem que, ao perceber a aproximação da viatura, tentou fugir a pé. Ele foi abordado no momento em que tentava esconder uma sacola. Durante a vistoria, os policiais localizaram 120 pedras de crack, 89 invólucros de maconha, 12 porções de ice, 22 de dry, cinco de “meleca”, três comprimidos de ecstasy, dois comprimidos de MD e 10 invólucros de ice com dry, além de um celular iPhone 11 e R$ 925,40 em dinheiro.

O adolescente foi encaminhado ao Plantão da Polícia Judiciária, onde o delegado de plantão registrou a ocorrência por ato infracional análogo ao tráfico de entorpecentes. As drogas, o dinheiro e o aparelho celular foram apreendidos. Após os procedimentos legais, o menor foi liberado e ficou sob responsabilidade de um familiar.

Leia TambÃ©m

Vandalismo danifica equipamento de seguranÃ§a na ferrovia em SÃ£o Carlos
SeguranÃ§a16h18 - 14 Mar 2026

Vandalismo danifica equipamento de seguranÃ§a na ferrovia em SÃ£o Carlos

Motorista relata danos em veÃ­culo apÃ³s passar por buracos na Washington LuÃ­s
SeguranÃ§a15h39 - 14 Mar 2026

Motorista relata danos em veÃ­culo apÃ³s passar por buracos na Washington LuÃ­s

Motociclista fica ferido apÃ³s colisÃ£o na regiÃ£o do Shopping Passeio SÃ£o Carlos
SeguranÃ§a13h40 - 14 Mar 2026

Motociclista fica ferido apÃ³s colisÃ£o na regiÃ£o do Shopping Passeio SÃ£o Carlos

GCM prende acusado de trÃ¡fico de drogas no Jardim Cruzado
SeguranÃ§a13h05 - 14 Mar 2026

GCM prende acusado de trÃ¡fico de drogas no Jardim Cruzado

Homem perde mais de R$ 9 mil apÃ³s cair no golpe do "falso advogado"
SeguranÃ§a09h19 - 14 Mar 2026

Homem perde mais de R$ 9 mil apÃ³s cair no golpe do "falso advogado"

Ãšltimas NotÃ­cias