Adolescente de 15 anos é apreendido por receptação de veículos furtados no bairro Planalto Verde

Moto apreendida - Crédito: Maycon Maximino

Na noite de quinta-feira (2), uma equipe do Comando Força Patrulha, em patrulhamento pelo bairro Planalto Verde, abordou um menor de 15 anos em posse de uma motocicleta sem placa, o que levantou suspeitas. Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado com o indivíduo, mas uma consulta via COPOM revelou que a motocicleta Yamaha/Factor (placa FWC-8254) era produto de furto.

Ao ser questionado, o menor informou a existência de outro veículo escondido. Com base nas informações, as equipes do Pelotão Delta deslocaram-se até o local indicado e localizaram um Ford/Escort (placa CCG-4D92), também identificado como produto de furto.

O menor, que já possui passagens por atos infracionais de tráfico de drogas e receptação, foi apreendido e conduzido ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ), junto com os veículos recuperados. Após registro do Boletim de Ocorrência (BOPC), o delegado de plantão liberou o menor sob a responsabilidade de sua genitora.

