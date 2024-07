Acusado de furtar quase R$ 27 mil, funcionário diz que guardou dinheiro do patrão em local seguro

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um possível furto será investigado pela Polícia Civil e aponta um homem de 43 anos como sendo o responsável pelo suposto crime que teria sido contra seu patrão, de 61 anos e ocorrido na rua 7 de Setembro, no Jardim Primavera, em Boa Esperança do Sul. Estaria em jogo o montante de R$ 26.860,00 e que o funcionário garante ter guardado em um local seguro.

PMs foram acionados pela vítima e tomaram conhecimento que o valor em questão teria sido furtado e que o local onde estava o dinheiro teria câmeras de monitoramento e nas imagens pesquisadas apareceram o funcionário da empresa que teria mexido no porta-malas do carro onde estava o dinheiro, tornando-se um suspeito.

O funcionário reside em Ribeirão Bonito e PMs foram até a moradia e conversaram com a esposa do suspeito que estaria indo para Araraquara ver a sua mãe. Foi mantido contato via fone e o funcionário negou o crime e disse saber onde estar o dinheiro, apontando uma carreta estacionada nas proximidades da empresa onde ocorreu o fato, em Boa Esperança do Sul. Diante da informação, PMs daquela cidade encontraram o dinheiro.

Um dos policiais questionou o acusado, pois ele aparecia nas imagens e após diálogo via fone, retornou para sua casa onde foi detido e posteriormente encaminhado à CPJ, em São Carlos, ao ser indagado, o acusado disse que encontrou o dinheiro no porta-malas do carro da vítima e apenas teria guardado no local onde teria indicado aos policiais, afirmou estar arrependido e iria devolver o dinheiro. Garantiu que nunca pensou em furtar e apenas pegou o montante e o guardou em outro local, mas estaria arrependido. O caso foi registrado na CPJ.

