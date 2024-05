Acidente no Embaré deixa motociclista ferido

SIGA O SCA NO

O motociclista sendo socorrido pelo Samu: lesões pelo corpo - Crédito: Maycon Maximino

Um acidente de trânsito deixou um motociclista de 41 anos ferido na manhã desta quarta-feira, 8, no Jardim Embaré, em São Carlos.

Os envolvidos transitavam pela Avenida Clemente Talarico (sentido bairro/centro). Em dado momento a motorista do carro tentou a conversão com destino a rua Leandro Gabriel, no momento em que o motociclista tentava a ultrapassagem. A colisão lateral foi inevitável.

Com possível fratura na clavícula e trauma nos braços, o motociclista foi socorrido pelo Samu à Santa Casa.

Leia Também