(16) 99963-6036
quarta, 18 de fevereiro de 2026
Notícias do legislativo

Elton Carvalho e Bruno Zancheta propõem lei que proíbe coleiras de choque em São Carlos

18 Fev 2026 - 15h50Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Elton Carvalho e Bruno Zancheta propõem lei que proíbe coleiras de choque em São Carlos - Crédito: divulgação Crédito: divulgação

Tramita na Câmara Municipal de São Carlos um Projeto de Lei que visa banir o uso de equipamentos aversivos e métodos baseados em dor ou medo para o controle e adestramento de animais na cidade. A proposta proíbe dispositivos como coleiras de choque elétrico, enforcadores com garras ou pontas perfurantes e aparelhos que emitem descargas sonoras ou jatos de substâncias para punir o animal.

O texto estabelece que tanto tutores quanto profissionais de adestramento estarão sujeitos a sanções administrativas, que serão regulamentadas pela Prefeitura. O objetivo é alinhar a legislação municipal aos conceitos modernos de bem-estar animal e etologia veterinária, que comprovam que o uso desses métodos causa estresse severo, picos de cortisol e danos psicológicos permanentes aos pets.

Foco no Bem-Estar e na Ciência
De acordo com a justificativa do projeto, a medida se baseia na Constituição Federal, que veda práticas cruéis contra animais. Capitais como São Paulo e estados como Rio de Janeiro já adotaram restrições semelhantes, priorizando métodos de adestramento positivo em vez da punição física.

Para o vereador Elton Carvalho (Republicanos), autor da proposta, a lei é um passo fundamental para transformar a cultura de cuidado animal em São Carlos.

“Nosso objetivo é garantir que a população tenha acesso a serviços de qualidade e transparência nas ações do poder público, assegurando que o treinamento de animais seja feito com respeito e dignidade. Não podemos mais aceitar que o medo e a dor sejam ferramentas de controle em nossa cidade”, afirma o vereador.

O co-autor da matéria, vereador Bruno Zancheta (Republicanos), reforça a importância da atualização legislativa para a proteção dos direitos dos animais.

“Estamos legislando para proteger aqueles que não têm voz. Proibir métodos que causam sofrimento físico e emocional é um dever ético e um avanço necessário para o bem-estar animal em São Carlos”, destaca Zancheta.

Próximos Passos

O projeto será votado na Câmara Municipal em plenário nesta quinta feira (19) às 15:00h. Se aprovado e sancionado, o Poder Executivo deverá definir os órgãos fiscalizadores, o canal para denúncias e as penalidades para os tutores ou adestradores que descumprirem a norma.

Leia Também

São Carlos pode proibir uso de coleiras de choque e métodos de dor em animas através de Lei de Elton Carvalho e Bruno Zancheta
Notícias do legislativo11h55 - 18 Fev 2026

São Carlos pode proibir uso de coleiras de choque e métodos de dor em animas através de Lei de Elton Carvalho e Bruno Zancheta

Jùlio Cesar solicita reparos na iluminação da Avenida Trabalhador São-carlense
Notícias do legislativo18h20 - 17 Fev 2026

Jùlio Cesar solicita reparos na iluminação da Avenida Trabalhador São-carlense

Vereadores discutem medidas para prevenir afogamentos e acidentes em piscinas
Notícias do legislativo19h20 - 14 Fev 2026

Vereadores discutem medidas para prevenir afogamentos e acidentes em piscinas

Bruno Zancheta realiza vistoria e cobra implantação de iluminação pública em áreas sem atendimento
Notícias do legislativo14h07 - 11 Fev 2026

Bruno Zancheta realiza vistoria e cobra implantação de iluminação pública em áreas sem atendimento

Lucão Fernandes destaca Pacto Nacional contra o Feminicídio e convoca mobilização no Dia da Mulher
Notícias do legislativo07h28 - 11 Fev 2026

Lucão Fernandes destaca Pacto Nacional contra o Feminicídio e convoca mobilização no Dia da Mulher

Últimas Notícias