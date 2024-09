Veja como funciona a metodologia da pesquisa a prefeito de São Carlos encomendada pelo SCA

SIGA O SCA NO

O portal São Carlos Agora irá divulgar nos próximos dias a pesquisa de intenção de voto para a prefeitura de São Carlos. O Instituto Statsol, com 20 anos de tradição no mercado, contratado pelo SCA, está entrevistando 1050 eleitores em diversos bairros da cidade. A pesquisa está sendo conduzida com rigor metodológico e tem como objetivo fornecer uma visão detalhada das preferências eleitorais da população local.

A pesquisa, de caráter quantitativo, e está sendo realizada por meio de entrevistas pessoais, individuais e domiciliares. A abordagem metodológica incluiu a aplicação de formulários estruturados e padronizados a uma amostra representativa do eleitorado de São Carlos.

A amostra foi cuidadosamente selecionada em múltiplos estágios, utilizando a técnica de clusters. A cidade foi dividida em 20 estratos, e ruas foram sorteadas, incluindo seus respectivos lados (direito e esquerdo). O sorteio sistemático das residências respeitou o número proporcional de habitantes em cada estrato, seguindo uma sistemática de quotas proporcionais controladas por região geográfica, sexo e faixa etária, conforme o perfil da população e as diretrizes do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O levantamento vai medir a intenção de voto espontânea, quando o próprio entrevistado indica em quem pretende votar, sem que o entrevistador cite nomes de candidatos. Já no método estimulado, o entrevistador apresenta os nomes dos candidatos em um disco de papel e pede que o respondente escolha um deles: Mario Casale, Netto Donato e Newton Lima. Já no caso da rejeição, o eleitor informa em qual candidato não votaria de jeito nenhum.

A margem de erro da pesquisa é de 3% para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%.

O objetivo da pesquisa é fornecer uma visão clara sobre as intenções de voto dos cidadãos e contribuir para um entendimento mais profundo do cenário eleitoral em São Carlos.

