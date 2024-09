SCA realiza pesquisa de intenção de voto para a prefeitura de São Carlos

SIGA O SCA NO

Candidatos - Crédito: SCA

O São Carlos Agora irá divulgar em breve uma pesquisa de intenção de voto para a prefeitura de São Carlos. A empresa escolhida pelo portal para realizar a pesquisa foi o instituto Statsol, com mais de 20 anos de atuação no mercado. O levantamento será realizado nos próximos dias em todas as regiões da cidade.

A pesquisa fornecerá ao eleitorado de São Carlos uma visão abrangente da opinião pública. Serão conduzidas três modalidades de pesquisa: espontânea, estimulada e de rejeição, que identificará também os candidatos em que o eleitor não quer votar.

Fique atento, que nos próximos dias estaremos trazendo o dia da divulgação da pesquisa.

Leia Também