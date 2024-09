SCA/Statsol: Newton Lima lidera corrida à Prefeitura de São Carlos

Newton Lima - Crédito: divulgação

O candidato Newton Lima do PT está na frente da corrida eleitoral de São Carlos, revela pesquisa SCA/Statsol. Se as eleições fossem hoje, Newton teria 42,09% dos votos, seguido por Netto Donato (PP) com 35,92% e Mario Casale (Novo) com 6,16%. 11,56% responderam votar em nenhum, branco ou nulo. Não sabe ou não responderam somam 4,27%.

Newton também lidera na pesquisa espontânea, quando não são apresentados os nomes dos candidatos. 24,83% dos entrevistados disseram votar no petista, enquanto 21,23% em Netto Donato. Mario Casale aparece com 2,46%. Brancos, nulos ou nenhum somam 12,32%. Não sabem ou não responderam somam 38,29%, segundo o levantamento. 0,47% dos eleitores mencionaram que votariam em Airton Garcia, outros 0,28% em Julio Cesar e 0,12% em Bruno Zanqueta. Esses três últimos não disputam o cargo para Prefeito.

A pesquisa também realizou o levantamento da rejeição dos candidatos a prefeito de São Carlos. Quando perguntado: "Em quem NÃO votaria para Prefeito de São Carlos se as eleições fossem hoje?", 31,75% dos entrevistados disseram não votar em Newton Lima e 23,51% Mario Casale. Outros 23,22% disseram que não votariam em Netto Donato. Ainda segundo o levantamento, 12,51% dos eleitores informaram que votariam em todos. Outros 11,44% disseram que não votariam em nenhum dos candidatos.

A pesquisa, registrada no TSE sob o número SP-09388/2024, entrevistou 1.051 eleitores em diversos pontos da cidade entre os dias 6 e 13 de setembro. A margem de erro é 3,0 pontos percentuais para mais ou para menos, com um intervalo de confiança de 95%.

Leia Também