SCA entrevista vereador eleito Leandro Guerreiro nesta quarta-feira

Leandro Guerreiro será entrevistado pelo SCA - Crédito: SCA

O São Carlos Agora continua repercutindo o resultado das eleições municipais do último domingo (6) e nesta quarta-feira realiza entrevista ao-vivo com o vereador eleito do PL, Leandro Guerreiro. Ele terá a oportunidade de falar sobre as suas intenções nos próximos quatro anos que irá estar atuando no legislativo.

A entrevista acontece a partir das 14h através do nosso Instagram e Facebook.

Fique atento, pois nos próximos dias realizaremos novas entrevistas com vereadores eleitos na cidade.

