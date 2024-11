Ronaldo Venturi anuncia equipe de governo que vai trabalhar por Ibaté pelos próximos quatro anos

Prefeito eleito de Ibaté, Ronaldo Venturi (PSD) - Crédito: divulgação

O prefeito eleito de Ibaté, Ronaldo Venturi (PSD), anunciou na noite de segunda-feira (25/11), os nomes que irão compor sua equipe de governo pelos próximos quatro anos.

Os nomes foram anunciados em uma live para os ibateenses, mostrando a transparência na divulgação de cada nome minuciosamente escolhido, além de um marco para a cidade, sendo Ibaté a primeira cidade a divulgar o nome do secretariado de toda a região.

Dentre os principais nomes, ficou definido como Secretário de Governo o ex-vereador por dois mandatos e Presidente do Diretório Municipal do PSD, Fábio da Silva Gomes, que está no grupo político de Ronaldo desde 2007. Como Secretário de Assuntos Jurídicos, ficou definido o nome do advogado, procurador municipal, professor da Uniara e da Unip, Dr. Adhemar Ronquim Filho. Já o Secretário de Saúde, será o enfermeiro especialista em enfermagem de Terapia Intensiva e Mestre em Tecnologia e Inovação no Gerenciamento e Gestão em Saúde e Enfermagem pela USP, Diangeles Chagas Inocêncio da Silva e como Secretária de Educação, ficou definido o nome da professora e especialista em alfabetização e letramento, além de vereadora eleita, Rosangela Maria Oliveira de Sousa (Nova do Icaraí).

O Secretário de Obras e Saneamento Básico, será o engenheiro eletricista com especialização em Gestão Ambiental com Pós-Graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho e em Gestão de Produção pela UFSCar, Francisco Carlos Rosário dos Santos Rodrigues (Chiquinho Ferro). Também foi anunciado o nome do Secretário de Esporte e Lazer, que será o vereador e vice-prefeito eleito, Damião Rogério de Sousa e como Secretária de Assistência Social, ficou definido o nome da Psicóloga especialista em Educação Social pela Universidade Católica de Brasília, com cursos de extensão pela Unesp e pela USP, Jacqueline Pereira Barbosa.

O novo Secretário de Administração e Finanças é formado em Administração e especialista em Competências Gerenciais Públicas pela Unesp e atual Secretário de Planejamento e Finanças de Araraquara, Antônio Adriano Altieri. O Major PM Luís Rogério Fumagale Macêdo, que possui quatro graduações na área de segurança, fazendo dele um dos mais conceituados especialistas em segurança da região, ficará á frente da Secretaria de Segurança pública e como Secretário de Gestão de Políticas Públicas para o Desenvolvimento Econômico e Social, vai assumir o Professor Doutor Reginaldo Santos Souza, que possui licenciatura e mestrado em Ciências Sociais pela UFScar, Bacharelado e Doutorado em Ciências Sociais pela Unesp e professor titular da Fundação Educacional de Guaxupé (UNIFEG).

O Secretário de Planejamento Ambiental e Urbano, será o Professor Doutor Geógrafo pela Unesp, Mestre e Doutor em Engenharia Urbana pela UFSCar, Fábio Noel Stanganini. Já o Secretário de Serviços Públicos, será o atual vereador reeleito, Ivan Lins.

Na oportunidade, três secretários adjuntos também foram anunciados, como o professor Eder Edson de Carvalho, da educação, Eduardo da Silva Oliveira como Secretário Adjunto da saúde e a Dra. Maíra Manoela Hernandes de Lima, como Secretária adjunta de assuntos jurídicos.

Ainda falta definir como vai ficar a Secretaria da Cultura, Turismo e Agricultura, além dos Secretários Adjuntos e diretores de cada departamento.

De acordo com Ronaldo Venturi, as pessoas escolhidas são de extrema confiança para que o plano de governo possa ser implantado. “Espero ter contemplado vocês com a transparência e a informação, o que é algo inédito em Ibaté. Peço para que vocês confiem em nossas escolhas, que sabemos que tem condições técnicas para ajudar a nossa cidade. Eu e o Damião fomos eleitos, porque o povo estava cansado. As pessoas confiaram em nós para que possamos implantar o nosso plano de governo e os escolhidos, são os que mais confiamos para colocar o nosso plano em funcionamento para os próximos quatro anos. Vamos continuar trabalhando para entrar acelerado à partir do dia 1º de janeiro”. Afirmou Ronaldo Venturi, prefeito eleito de Ibaté.

Colaborou Maurício Caporasso/Rota das Notícias

