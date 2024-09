Real Time Big Data: Newton Lima lidera com 43%; Netto aparece em segundo com 34%

Newton Lima, Netto Donato e Mario Casale - Crédito: divulgação

O candidato a prefeito, Newton Lima (PT), da Coligação "São Carlos Merece o Melhor" (PT, PC do B, PV, PSD, PSB, PSol e União Brasil), lidera com 43%, na intenção de voto estimulada, em pesquisa divulgada nesta terça-feira (3), pela Real Time Big Data, através da Rede Record/Franca, sob encomenda da 3 Poderes Mídia.

A pesquisa, primeira divulgada pela Rede Record/Franca para São Carlos, tem margem de erro de 3 pontos percentuais para cima ou para baixo e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SP-02742/2024. A amostra é feita com base em dados do Censo/IBGE e TSE, com mil entrevistados. O nível de confiança estimado é de 95%.

Na mesma pesquisa, Netto Donato (PP) aparece em 2º lugar com 34% das intenções de voto. Mario Casale (Novo), tem 9%. Brancos e Nulos somam 6%. Não sabem ou não responderam, 8%.

