Novo será o primeiro partido a lançar candidato a prefeito da cidade

SIGA O SCA NO

Crédito: divulgação

O Partido Novo de São Carlos conclama todos os seus filiados a participar de sua convenção, que acontecerá no dia 28 de julho (domingo), a partir das 10h. Esse evento ocorrerá no plenário “Dr. Antonio Stella Moruzzi” da Câmara Municipal de São Carlos.

A primeira deliberação da pauta será o lançamento do empresário Mario Casale à candidatura de prefeito. Outros temas de relevância irão incluir a aprovação de alguma coligação que esteja em curso, o nome do candidato a vice-prefeito e o sorteio dos números dos 22 candidatos a vereador da legenda.

Também será decidido pela Executiva do Novo a fixação de limite de gastos de campanha por candidato e outros assuntos de interesse político e eleitoral, relacionados ao pleito que acontecerá no dia 6 de outubro (domingo).

Biografia

Mario Casale é filho de Celso e Auda, irmão de Erika e Jaqueline. Com 39 anos, é casado com Fabiana, pai de Catarina e aguardando Augusto para os próximos meses.

Formado em Engenharia de Produção Mecânica pela Universidade de São Paulo (USP/São Carlos), Mario trabalhou no mercado financeiro por 4 anos em São Paulo.

Em 2011, voltou para São Carlos para trabalhar na empresa da família, a Casale Equipamentos. Mario já havia estagiado na empresa por muitos anos, desde os 13 anos de idade. Passou por diversos cargos, aumentando sua responsabilidade conforme ganhava experiência, até que, em 2020, assumiu a presidência da empresa. Sua gestão foi marcada pelo lançamento de novos produtos, melhoria de processos e formação de um time de pessoas altamente qualificadas, buscando sempre a satisfação de seus colaboradores e de seus clientes.

Além de uma gestão exitosa à frente da Casale, Mario também fundou, junto com amigos, o Move Sanca, em 2018, um grupo de trabalho voluntário suprapartidário com o objetivo de transformar São Carlos em uma cidade modelo. Mario liderou e co-liderou diversos projetos, como o Enchentes Zero, São Carlos 2050, Gestão de Doações e Invest Sanca.

Mario cita o Move Sanca como uma forma de ter descoberto sua vocação pessoal, que é servir às pessoas com um propósito firme de transformação social. Com isso, em outubro de 2023, contando com o apoio de sua família, deixou a presidência da Casale, assumindo uma posição como Conselheiro da empresa. Assumiu um novo desafio como pré-candidato a prefeito pelo Partido Novo. Sua atual dedicação diária é trabalhar para melhorar a vida da população são-carlense.

Da assessoria

Leia Também