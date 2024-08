Newton Lima diz que vai acabar com a falta de água no Cidade Aracy

Crédito: Divulgação

Com uma recepção calorosa dos moradores e sob o slogan “Cidade Aracy Merece Mais”, o candidato a prefeito, Newton Lima (PT) e seu vice Marcos Martinelli (PSD) – da Coligação “São Carlos Merece o Melhor” (PT, PC do B, PV, PSD, PSB, PSol e União Brasil) – inauguraram oficialmente neste sábado (17) a campanha das eleições municipais, perfazendo uma caminhada pelo bairro.

Durante o passeio, os moradores deixaram claro para Newton Lima que a principal reivindicação é acabar com a falta de água no Grande Cidade Aracy. “A falta de água era muito comum quando assumimos o governo em 2001 e infelizmente voltou a acontecer agora. É uma pena a gente ver isso na cidade toda e particularmente no Aracy também”, comenta.

“Nós já sabemos como fazer porque já fizemos antes e com amor no coração por esse bairro maravilhoso, que é o Grande Cidade Aracy, nós vamos novamente solucionar isso ao caminhar para a vitória”, assume Newton o compromisso ante o clamor dos moradores do bairro.

