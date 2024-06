Newton Lima acompanha final do "Raspadão" e anuncia R$ 150 mil de emenda de deputado do PT

Crédito: divulgação

O pré-candidato a prefeito Newton Lima (PT) acompanhou no último domingo (16) a final do 14º Campeonato de Futebol do Raspadão no Cidade Aracy e anunciou a liberação de R$ 150 mil de emenda parlamentar do deputado federal Paulo Teixeira (PT) para a construção de vestiário e banheiros no campo do Cidade Aracy

"O Raspadão é uma tradição do Aracy, reúne muitas pessoas durante os campeonatos e serve de base de apoio para os projetos sociais", ressalta Newton Lima. "É fundamental melhorar as condições do campo e por isso somos gratos ao então deputado Paulo Teixeira, hoje ministro de Estado, pela atenção que nos deu", frisa.

