Mario Casale visita santuário e propõe melhorias na infraestrutura para fiéis

O candidato a prefeito de São Carlos pelo Partido Novo, Mario Casale, visitou o Santuário de Nossa Senhora Aparecida da Babilônia, um dos locais mais emblemáticos da cidade, conhecido por sua forte tradição religiosa. O evento, uma celebração da Igreja Católica durante a solenidade da Assunção de Nossa Senhora, reuniu cerca de 20 mil cidadãos da região.

Durante a visita, o candidato do Novo destacou a importância de preservar e valorizar os pontos históricos e culturais de São Carlos. "O Santuário é um símbolo de fé, devoção e obstinação", afirmou Casale. "A história da imagem que sobreviveu ao incêndio nos ensina sobre resiliência e esperança, valores que devemos aplicar na gestão de nossa cidade", comparou.

Casale também ressaltou a necessidade de melhorar a infraestrutura local para receber os visitantes, especialmente durante grandes celebrações, como a ocorrida no feriado de 15 de agosto. "Precisamos garantir que o acesso ao Santuário seja mais seguro e que os fiéis encontrem aqui uma estrutura adequada para suas necessidades, com banheiros, praças de alimentação, parques infantis, espaços de convivência e proteção climática", ponderou.

Após conversar com centenas de fiéis, Casale reforçou seu compromisso com o desenvolvimento do turismo religioso na região, que, segundo ele, pode trazer benefícios econômicos, manter tradições e fortalecer a identidade cultural do município. "Queremos que cada vez mais pessoas conheçam e valorizem o Santuário, e para isso é essencial que a administração pública trabalhe em conjunto com a comunidade local e as autoridades eclesiásticas", concluiu.

