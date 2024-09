Mario Casale prestigia palestra do governador Zema (MG) em Araraquara

SIGA O SCA NO

Zema e Mario Casale - Crédito: divulgação

Na noite da última sexta-feira (27 de setembro), o candidato a prefeito de São Carlos pelo partido Novo, Mario Casale, esteve em Araraquara para prestigiar a palestra do governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo). Esse encontro contou com a presença de empresários e lideranças locais, destacando temas fundamentais para o desenvolvimento regional, gestão pública e atração de investimentos.

Durante o evento, Zema compartilhou várias de suas experiências à frente do governo mineiro, ressaltando a importância de uma administração pública eficiente e voltada para análises dos resultados. Em seu discurso, ele abordou a necessidade de fomentar o desenvolvimento, gerar empregos e melhorar a qualidade de vida da população, temas que vão ao encontro da proposta política do representante do Novo para São Carlos.

Casale destacou a importância da mensagem transmitida pelo governador mineiro nessa palestra. “É fundamental ter líderes como o Zema compartilhando os seus modelos de gestão, que estão transformando um estado importante como Minas Gerais”, elogiou. “Esse estilo de administração pública é um exemplo de eficiência, transparência e responsabilidade fiscal, princípios que também defendemos para o nosso município”, completou o candidato.

Da assessoria

