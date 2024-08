Com a presença de Deltan Dallagnol, Mario Casale lança oficialmente candidatura a prefeito

Crédito: Divulgação

Neste último sábado (24), a Capital da Tecnologia foi palco de um evento político marcante que lançou as candidaturas do empresário Mario Casale a prefeito, acompanhado de Sidnei Moura como vice, além de 17 candidatos a vereador pelo partido Novo. Esse encontro também contou com a presença de expressivas lideranças da legenda, entre elas o vereador André Rodini, de Ribeirão Preto; o cientista político e professor Christian Lohbauer; o presidente nacional do partido, Eduardo Ribeiro; e o ex-procurador da República, Deltan Dallagnol. A deputada federal Adriana Ventura gravou um vídeo elogiando todos os concorrentes.

Relembrando a sua árdua caminhada contra a corrupção e a complicada batalha na Operação Lava Jato, Dallagnol reforçou a importância do apoio popular para o sucesso das candidaturas de prefeito e vereador nas urnas. "O Mário só vai conseguir avançar na medida em que vocês apoiarem e lutarem por ele", convocou o ex-procurador. "O lado mais bonito que eu conheci do Mario é o seu compromisso em oferecer as suas habilidades para o bem comum das pessoas", complementou.

Em seu discurso, o presidente Ribeiro destacou o grande diferencial do partido em comparação aos seus adversários. Ele citou o exemplo do governador Romeu Zema, que em 2022 venceu no primeiro turno em Minas Gerais contra candidatos apoiados por figuras políticas de grande influência do Estado. "Eu tenho certeza de que o diferencial que o Zema colocou em Minas vai ser replicado pelo Mário e pelo Sidnei", observou a principal liderança da legenda.

Casale, por sua vez, apresentou uma visão detalhada de suas propostas para São Carlos, enfatizando a importância de uma gestão baseada em competência técnica e transparência nas ações. Ele criticou o uso de cargos públicos como moeda de troca política, afirmando que, sob sua administração, o município contará com um time de profissionais capacitados em cada cargo de liderança da Prefeitura, buscando inicialmente dentre os servidores públicos que já possuem experiência e conhecem toda a máquina pública.

O candidato do Novo também abordou questões cruciais para o futuro da cidade, como a educação e o desenvolvimento econômico. Ele destacou o projeto "Rota do Futuro", inspirado em modelos de sucesso como o de Joinville, para melhorar a qualidade do ensino e garantir que as crianças estejam bem preparadas ao final do ensino fundamental. Além disso, sua equipe planeja fomentar o empreendedorismo e atrair indústrias para impulsionar a economia local, que ele considera "parada no tempo".

A cerimônia encerrou suas atividades com um clima de confraternização e mobilização dos filiados e simpatizantes do Novo, com Casale convocando todos os presentes a se engajarem em sua campanha. "Nós vamos, juntos, transformar a nossa cidade com firmeza de propósito e uma fé inabalável", bradou o candidato. "Deus está abençoando nossa campanha e se encontra ao nosso lado, eu não tenho dúvidas", concluiu.

